Глава АвтоВАЗ заявил о повышении цен на свои машины

В 2023 году ожидается рост цен на автомобили Lada. Причем на некоторые модели он окажется значительным!
«Пока мы заложили рост цен меньше инфляции… Меньше прогнозов по инфляции, причем существенно меньше» - приводят РИА "Новости" заявление президента концерна, Максима Соколова. Также топ-менеджер заявил, что машины, которые будут выпускаться под брендом Lada на заводе Nissan окажутся дороже стандартной линейки.
Объясняется все просто - к сборке российский производитель планирует привлечь зарубежных партнеров. То есть фактически здесь будет развиваться такой же сценарий, что и в случае с возрожденным "Москвичом", где все автомобили собираются из машинокомплектов JAC