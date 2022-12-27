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27 дек 2022

Глава АвтоВАЗ заявил о повышении цен на свои машины

Глава АвтоВАЗ заявил о повышении цен на свои машины
В 2023 году ожидается рост цен на автомобили Lada. Причем на некоторые модели он окажется значительным!
«Пока мы заложили рост цен меньше инфляции… Меньше прогнозов по инфляции, причем существенно меньше» - приводят РИА "Новости" заявление  президента концерна, Максима Соколова. Также топ-менеджер заявил, что машины, которые будут выпускаться под брендом Lada на заводе Nissan окажутся дороже стандартной линейки.
 
Объясняется все просто - к сборке российский производитель планирует привлечь зарубежных партнеров. То есть фактически здесь  будет развиваться такой же сценарий, что и в случае с возрожденным "Москвичом", где все автомобили собираются из машинокомплектов JAC

При написании новости использовалась информация:
РИА "Новости"

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