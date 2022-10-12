Глава ГИБДД выступил с идеей снижения скоростных лимитов

Глава ГИБДД Михаил Черников выступил против снижения скоростного режима на российских дорогах, посчитав, что это будет угрожать безопасности дорожного движения.

«Чем хуже дорога, тем ниже смертность. Где ямы появились, народ притормаживает, аккуратно едет, но это не должно так быть. Люди должны комфортно и быстро передвигаться, страна огромнейшая -- полтора миллиона километров дорог. Нам нельзя допускать снижение скоростного режима, мы против снижения скоростного режима, против категорически», — заявил Черников в интервью федеральным СМИ.

Кроме того, Черников счел неправильным тотальное расширение систем фотовидеофиксации на российских дорогах. Подобные комплексы, по его мнению, нужно устанавливать только на аварийных участках дороги.