Глава МВД выступил за увеличение штрафов за повторные нарушения ПДД

Владимир Колокольцев заявил о необходимости серьезных мер в отношении водителей, регулярно нарушающих правила дорожного движения

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о необходимости увеличения размера штрафов за повторные нарушения правил дорожного движения. Об этом министр внутренних дел сообщил в рамках своего выступления в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

«Правонарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности, других видов противоправной деятельности, которые могут принести вред гражданину, — здесь суммы надо увеличивать, например, в области безопасности дорожного движения», — подчеркнул Колокольцев. Глава МВД отметил, что есть водители, которые за один год могут «десятки» и «сотни» раз нарушить ПДД, но при этом никакие штрафные санкции их не останавливают. «Значит, нужны серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод», — заявил министр внутренних дел. Кроме того, он сообщил, что на данный момент в КоАП предусмотрены штрафы всего 100 рублей. По мнению Колокольцева, такой размер взыскания является «анахронизмом».