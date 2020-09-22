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22 сен 2020

Глава распиаренного стартапа Nikola ушел в отставку после скандала

Глава распиаренного стартапа Nikola ушел в отставку после скандала
Автор фото: фирма-производитель

Американский стартап Nikola, собирающийся выпускать электрические грузовики и пикапы, объявил о том, что его основатель Тревор Милтон ушел с поста исполнительного председателя и покинул совет директоров

Это событие  произошло менее чем через две недели после того, как реальное положение дел в Nikola раскрыла финансовая компания Hindenburg Research, которая занимается спекуляциями на фондовом рынке.

Напомним, скандал связан с обвинениями Nikola в мошенничестве и явном обмане. К примеру, представленный с помпой «инновационный» грузовик Nikola One оказался всего лишь макетом. Чтобы заставить автомобиль ехать в рекламном видео, его попросту отбуксировали на холм, с которого он затем естественным образом скатился, — об этом рассказал бывший сотрудник компании. Его слова можно подтвердить тем фактом, что ни в одном из многочисленных промороликов Nikola ее транспорт никогда не начинает двигаться на камеру: чаще всего он стоит, изредка уже катится по дороге.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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