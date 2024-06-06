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6 июн 2024

Глава Rimac поделился изображениями своего “кровавого” Nevera

Глава Rimac поделился изображениями своего “кровавого” Nevera
Автор фото: фирма-производитель

Хорватская компания Rimac Automobili была основана в 2009 году и вот спустя 15 лет глава марки Мате Римац обзавелся своим собственным электрическим гиперкаром Rimac Nevera. Как Римац признался, он стал не самым простым клиентом для своей же компании

Автомобиль главы компании получил уникальный карбоново-красный кузов, при этом волокна материала направлены вдоль кузова. Такого результата удалось добиться благодаря особой технологии изготовления панелей. На боковых зеркалах можно заметить хорватские флаги, нарисованные вручную, а на обратной стороне спойлера изображение молнии, отсылающее к названию гиперкара. Интерьер разделен на две части. Одна из них окрашена в красный, а вторая в черный цвета. Некоторые элементы салона украшены изображениями античных скульптур, основанные на тех, которые находятся в коллекции археологического музея Загреба.

Rimac Nevera является на данный момент единственной моделью марки. Nevera оснащается четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1914 л.с. и 2360 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” (60 миль/час) занимает всего 1,75 с. Максимальная скорость - 415 км/ч. К слову, автомобиль установил рекорд скорости при движении задним ходом, разогнавшись до 276 км/ч.

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