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14 окт 2021

Главный дизайнер АвтоВАЗ рассказал о новой «Ниве»

Главный дизайнер АвтоВАЗ рассказал о новой «Ниве»
Автор фото: фирма-производитель

Классический внедорожник Lada 4x4 произодится на конвейере АвтоВАЗа почти пятьдесят лет. Niva Travel, не взирая на современную внешность, - продукт девяностых  годов. Легенды, конечно же,  это хорошо, но омологация должна быть. Собственно, она и произойдет в 2024 году, когда миру представят новое поколение «Нивы».

«Наша следующая задача — разработка нового поколения Niva, которая базируется на платформе группы Renault. Над этим проектом мы работаем со специалистами в Москве и Тольятти. Наша команда полностью посвящает себя делу, увлечена дизайном и полностью готова развивать новые автомобили Lada. Мы уже близки к тому, чтобы сделать нечто по-настоящему крутое, и вся команда трудится над этим. Моя цель — создать отличный дизайн Lada: мощный, сильный, и я уверен, что вам понравится», — отметил главный дизайнер АвтоВАЗ, Жан Филлип Салар.

Мы уверенны, с дизайном все будет в порядке – у Салара мощный бэкграунд. Новый Logan, Duster, Arkana – это его работа. А что там с техническими характеристиками? Вообще ходит слух о том, что отечественный внедорожник  будет построен на базе Duster. В линейку двигателей войдет 1,6-литровый атмосферный агрегат мощностью 114 л.с., который будет сочетаться как с механикой, так и с вариатором. На ступень выше будет стоять двухлитровая «четверка» с отдачей 143 л.с., которая будет работать в паре только с механикой. Вполне возможно, что АвтоВАЗ позаимствует и полуторалитровый 109-сильный турбодизель.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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