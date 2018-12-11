Глобальная топливная проверка

Минпромторг совместно с Росстандартом запускают топливную проверку по тридцати критериям безопасности и качества

По сообщению главы Минпромторга Дениса Мантурова: «Наиболее распространенный в России бензин АИ 92 будет закуплен экспертами в федеральных и региональных сетях, а также на частных заправках, где его исследуют по 30 критериям качества и безопасности, включающим соответствие заявленному виду бензина, наличие примесей».

Между тем, эксперты Роскачества заявляют, что основным источником некачественного топлива выступают нефтебазы, которые занимаются мелкооптовой продажей. Очень часто недобросовестными предпринимателями осуществляется смешивание разных партий топлива и повышение его стандарта с помощью присадок.

Старт проверки будет осуществлен в начале следующего года. Первоначально она будет осуществляться в тестовом режиме в рамках одного региона. "Проба пера" будет осуществляться в Ставропольском крае, где инспекции подвергнутся более ста региональных АЗС.