Автомобильный портал Motorpage
15 июл 2022

GM хочет заняться реставрацией классических моделей

GM хочет заняться реставрацией классических моделей
Автор фото: фирма-производитель

Концерн General Motors по примеру ряда других производителей хочет запустить заводское подразделение по реставрации автомобильной классики.

Скорее всего помимо комплексной реставрации GM займется и выпуском новых запчастей для ретрокаров - ровно также поступили в Nissan (выпускают детали для спорткаров Silvia и Skyline) и в Toyota (запчасти для GT2000).

В целом, автомобильная компания считает, что обладатели старых машин в удручающем состоянии предпочтут обратиться за их восстановлением непосредственно на завод, а не в частные мастерские, так как у General Motors есть и техническая и материальная база. Разумеется, авторитет компании тоже играет большую роль.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Granta 2019 вид сзади

Антикризисную Lada Granta пытаются продать за миллион

15 июля 2022
MINI Cooper Convertible 2016 салон

Mini представила электрический кабриолет

15 июля 2022

В России хотят быстро отремонтировать все дороги

15 июля 2022
Zotye T300

Китайская компания Zotye возвращается в Россию

15 июля 2022
Exeed TXL

Китайская Exeed рассказала о новинках для России

15 июля 2022
Toyota

Toyota раскрывает подробности нового Crown

15 июля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA K5 - kia k5 (2021) cоперник toyota camry или audi a5 «на минималках»? Тест драйв
12 июля 2022

KIA K5
"Cоперник Toyota Camry или Audi A5 «на минималках»?"
Volkswagen Golf - volkswagen golf (2020) основанный на смартфоне
Тест драйв
08 июля 2022

Volkswagen Golf
"Основанный на Смартфоне"
Renault Logan
Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"
Hyundai Getz - hyundai getz 2005 вид спереди
Вторичный рынок
06 июля 2022

Hyundai Getz
"Hyundai Getz: «Когда на кармане триста…»"

Написано новостей:

3 1 0 3 1