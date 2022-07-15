GM хочет заняться реставрацией классических моделей

Концерн General Motors по примеру ряда других производителей хочет запустить заводское подразделение по реставрации автомобильной классики.

Скорее всего помимо комплексной реставрации GM займется и выпуском новых запчастей для ретрокаров - ровно также поступили в Nissan (выпускают детали для спорткаров Silvia и Skyline) и в Toyota (запчасти для GT2000).

В целом, автомобильная компания считает, что обладатели старых машин в удручающем состоянии предпочтут обратиться за их восстановлением непосредственно на завод, а не в частные мастерские, так как у General Motors есть и техническая и материальная база. Разумеется, авторитет компании тоже играет большую роль.