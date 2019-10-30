GM построит полигон для автономных автомобилей

Американский автоконцерн General Motors начал строительство масштабного тестового полигона для машин с автономным управлением. Трек разместится в канадской провинции Онтарио

Специальная трассав будет называться Canadian Technical Centre McLaughlin Advanced Technology Track («Трек передовых технологий при Канадском техническом центре имели Маклафлина») в честь основателя автокомпании полковника Сэма Маклафлина. Сообщается, что трек будет отвечать самым передовым требованиям как с плане инжиниринга, так и в программного обеспечения и позволит продвинуться в разработке автопилотов различных уровней.

Полигон разместится недалеко от канадского завода General Motors. Строительство уже стартовало, его завершение запланировано на весну 2020 года. Первые испытания на новом канадском полигоне начнутся уже в следующем году.