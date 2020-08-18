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18 авг 2020

GM снова обвиняет концерн FCA в шпионаже и взятках

GM снова обвиняет концерн FCA в шпионаже и взятках

В прошлом месяце федеральный судья отклонил иск концерна General Motors против Fiat Chrysler Automobiles, однако юристы GM всё-таки не намерены оставлять это дело без боя

Как сообщает издание Automotive News, судебная тяжба между двумя автомобильными концернами возобновится: GM снова обвиняет концерн FCA в шпионаже и взятках. Юристы американского концерна General Motors пытаются вернуть дело в судебное производство с новыми доказательствами, однако адвокаты итало-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles, который с недавних пор принадлежат альянсу Stellantis, продолжают отрицать обвинения. В прежнем иске утверждалось, что FCA платил взятки представителям профсоюза United Auto Workers, чтобы те устроили GM забастовку с требованием повысить заработную плату.

Это якобы нужно было для того, чтобы нанести финансовый ущерб General Motors и тем самым склонить его к слиянию с Fiat Chrysler Automobiles. В июле окружной суд закрыл дело в отсутствии доказательств, назвав эти обвинения предубеждением. В результате забастовки GM, как утверждают юристы концерна, потерял несколько миллиардов долларов, но судья посчитал эти убытки косвенным ущербом. Теперь GM намерен предоставить суду сведения о банковских счетах руководителей UAW в Швейцарии и на Каймановых островах, на которые им якобы поступали взятки от представителей FCA.

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