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24 янв 2025

По итогам декабря 2024 года «Москвич» обогнал Zeekr по продажам электромобилей на рынке

По итогам декабря 2024 года «Москвич» обогнал Zeekr по продажам электромобилей на рынке

Согласно данным, которые приводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ», за последний месяц 2024 года компания «Москвич» реализовала на рынке больше всех новых электромобилей. Продажи «Москвич 3е» составили 447 единиц

Отечественный бренд смог обогнать китайский Zeekr на несколько автомобилей (443 единицы). При этом, продажи «Москвич», по сравнению с декабрем 2023 года, выросли примерно в 10,6 раз, а у Zeekr просели на 54%. Одной из главных причин декабрьского успеха «Москвич 3е» стала массовая закупка электромобилей юридическими лицами.

В пятерку лидеров российского рынка электрокаров за декабрь также вошли ORA (86 проданных машин), Evolute (75 машин) и Tesla (40 машин). Примечательно, что из всех этих брендов только «Москвич», Evolute и ORA официально продают свои автомобили на рынке.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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