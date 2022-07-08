Гонки "Формулы-1" будут проходить в ином формате

Администрация Формулы-1 объявила о скором запуске необычного мероприятия — большой передвижной выставки.

В большинстве своем на выставке "The Exhibition" будет представлено все гоночное наследие - архивные кинозаписи, фотографии, документация. Есть информация о том, что посетителям будут демонстрировать и исторические гоночные болиды, включая машины звезд, вроде Ханта, Стюарта и Проста.

На подготовку выставки ушло около трёх лет. Её организаторы привлекали к работе самых известных персон — конструкторов, дизайнеров и спортсменов. Расписание работы выставки будет объявлено нынешней осенью. Сперва выставка пройдет в Европе, далее в Америке и Японии.