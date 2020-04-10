Гонки Формулы-1 в 2020 году могут пройти без зрителей

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал в эфире телеканала Sky Sports о вариантах старта сезона 2020. Функционер заявил, что руководство чемпионата рассматривает возможность проведения гонок Формулы-1 без зрителей

Росс Браун подчеркнул, что сейчас прорабатывается вопрос старта сезона 2020 при пустых трибунах, однако для этого руководству Формулы-1 придётся решить проблемы с логистикой и чартерными рейсами для членов команд. Спортивный директор Формулы-1 объяснил, что гонки без зрителей «это не очень здорово, но всё же лучше, чем вообще без гонок». По мнению Брауна, старт чемпионата в условиях, когда миллионы болельщиков изолированы, подарит радость фанатам спорта.

Браун подтвердил, что некоторые Гран-при могут пройти в сокращённом двухдневном формате, чтобы у команд было больше времени для перемещения между этапами. Выглядит решённым вопрос со «строенными» гонками — чтобы провести 19 этапов в сезоне 2020, Формуле-1 придётся провести первый Гран-при в июле и изменить привычный график. Браун предположил, что команды смогут проводить шесть гонок за семь недель — три гонки подряд, один выходной и снова три гонки.