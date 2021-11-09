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9 ноя 2021

Гонконгский киберпанк представлен новый Appolo Project EVO

Гонконгский киберпанк представлен новый Appolo Project EVO
Автор фото: фирма-производитель

Гонконгская компания Apollo Future Mobility Group продемонстрировала новый гиперкар Project EVO, который пришёл на смену Intensa Emozione.

Презентация проходила на выставке China International Import Expo в Шанхае, наравне с другими известными гиперкарами. Новинка имеет достаточно агрессивный стиль, который вдохновлен современным футуристическим дизайном, а фишкой стали «фары-крылья», напоминающие лучи света звезды. В автомобиле будет реализована система активной аэродинамики в продольных плавниках-стабилизатора с подвижными секциями и в регулируемом спойлере. Вместе с массивным диффузором - это обеспечит прижим к дороге и стабильность при поворотах.

Корпус Project EVO будет выполнен из нового углепластикового монокока, который позволяет распределить нагрузку на внешнюю тонкостенную оболочку. Также, в автомобиле будет использована подвеска на двойных поперечных рычагах типа пуш-род. Под капотом, скорее всего, окажется модернизированный V12 6.3, созданный Autotecnica Motori и HWA AG на базе Ferrari. Предшественник на данном агрегате развивал 780 л.с. и 760 Нм крутящего момента, а для преемника показатели могут поднять до 1000. Создатели утверждают, что двигатель будет создавать грубый механический рокот, который нельзя услышать ни в каком другом гиперкаре. Об окончательных технических характеристик станет известно только в следующем году.

Однозначно, как и свой предшественник Intensa Emozione, Project EVO будет выпущена в штучном экземпляре, предположительно 10 автомобилей. Цена будет составлять минимум 2 300 000 евро.

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