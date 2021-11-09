Гонконгский киберпанк представлен новый Appolo Project EVO

Гонконгская компания Apollo Future Mobility Group продемонстрировала новый гиперкар Project EVO, который пришёл на смену Intensa Emozione.

Презентация проходила на выставке China International Import Expo в Шанхае, наравне с другими известными гиперкарами. Новинка имеет достаточно агрессивный стиль, который вдохновлен современным футуристическим дизайном, а фишкой стали «фары-крылья», напоминающие лучи света звезды. В автомобиле будет реализована система активной аэродинамики в продольных плавниках-стабилизатора с подвижными секциями и в регулируемом спойлере. Вместе с массивным диффузором - это обеспечит прижим к дороге и стабильность при поворотах.

Корпус Project EVO будет выполнен из нового углепластикового монокока, который позволяет распределить нагрузку на внешнюю тонкостенную оболочку. Также, в автомобиле будет использована подвеска на двойных поперечных рычагах типа пуш-род. Под капотом, скорее всего, окажется модернизированный V12 6.3, созданный Autotecnica Motori и HWA AG на базе Ferrari. Предшественник на данном агрегате развивал 780 л.с. и 760 Нм крутящего момента, а для преемника показатели могут поднять до 1000. Создатели утверждают, что двигатель будет создавать грубый механический рокот, который нельзя услышать ни в каком другом гиперкаре. Об окончательных технических характеристик станет известно только в следующем году.

Однозначно, как и свой предшественник Intensa Emozione, Project EVO будет выпущена в штучном экземпляре, предположительно 10 автомобилей. Цена будет составлять минимум 2 300 000 евро.