Google превращает свои смартфоны в видеорегистраторы

Google в скором времени запустит для своих смартфонов Pixel приложение, которое позволит использовать их как автомобильные видеорегистраторы

Казалось бы, звук и видео может записывать и обычная камера на смартфоне, но приложение имеет несколько полезных функций. Первая – Dashcam (наименование приложения) будет сжимать и оптимизировать видеозапись для того, чтобы она занимала меньше места. Вторая функция – беспрерывная запись в течение двадцати четырех часов.

Ожидается, что новое приложение позволит автомобилистам сэкономить на лишних устройствах и получить более высокое качество видеозаписи. Европейские СМИ полагают, что официально приложение станет доступно уже в июне.