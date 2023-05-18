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18 май 2023

Google превращает свои смартфоны в видеорегистраторы

Google превращает свои смартфоны в видеорегистраторы
Автор фото: фирма-производитель

Google в скором времени запустит для своих смартфонов Pixel приложение, которое позволит использовать их как автомобильные видеорегистраторы

Казалось бы, звук и видео может записывать и обычная камера на смартфоне, но приложение имеет несколько полезных функций. Первая – Dashcam (наименование приложения) будет сжимать и оптимизировать видеозапись для того, чтобы она занимала меньше места. Вторая функция – беспрерывная запись в течение двадцати четырех часов.

Ожидается, что новое приложение позволит автомобилистам сэкономить на лишних устройствах и получить более высокое качество видеозаписи. Европейские СМИ полагают, что официально приложение станет доступно уже в июне.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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