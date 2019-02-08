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8 фев 2019

Горькие вафли

Горькие вафли

С первого марта водителей обяжут платить штрафы за выезд и остановку на "вафельной" разметке. Если по какой-то причине вам пришлось задержаться на такой разметке более пяти секунд, готовьте тысячу рублей на штраф

Нарушителей начнут штрафовать за остановку на так называемой вафельной разметке при выезде на загруженный перекресток. Несоблюдение правил будут отслеживать сразу несколько камер, а сам момент нарушения запишут на видео. Внимательные читатели спросят: "Ведь хотели ввести штрафы еще год назад?". Да, планировали, однако все юридические вопросы были проработаны только сейчас.

Что касается размещения таких "вафельниц", то их предполагается наносить на самых проблемных перекрестках с пересекающимися транспортными потоками, где чаще всего возникают заторы. Предполагается, что введение новой разметки увеличит пропускную способность пересечений и снизит количество нарушений. В ЦОДД пояснили, по каким критериям будут выписываться штрафы: автомобиль нарушителя должен будет неподвижно стоять на «вафельной» разметке перекрестка более пяти секунд. 

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Коммерсант

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