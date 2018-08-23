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23 авг 2018

Горьковский автозавод показал новые внедорожники

Горьковский автозавод показал новые внедорожники
Автор фото: фирма-производитель

После появления «ГАЗели NEXT» должен был появиться и ее более компактный вариант, микроавтобус «Соболь». Однако пока в Нижнем Новгороде не спешат, дразня публику опытными образцами внедорожной техники на базе полноприводного шасси предыдущего поколения

Так, на форум «Неделя национальной безопасности» завод привез опытные образцы автомобилей «Соболь 4х4» с кабиной семейства NEXT, оригинальным кузовом и капотом. Автомобили представлены в вариантах пикапа и микроавтобуса. Кроме того, на выставке показан универсальный мобильный центр на базе «ГАЗона NEXT», автомобиль скорой медицинской помощи (АСМП) класса «С» (реанимобиль) на базе «ГАЗели NEXT» и полноприводный АСМП класса «В» на базе «Соболя 4х4» с увеличенной высотой салона.

По словам представителей компании внедорожные версии автомобилей на платформе «Соболь 4х4» могли бы найти поклонников среди любителей экстремальных путешествий и активного отдыха, работы в сельском хозяйстве, в нефтяной и газовой отрасли, в лесных и охотничьих хозяйствах.

Автомобили созданы на платформе «Соболь 4х4» с установленным на нее кабинным модулем «ГАЗели NEXT». Кабина опытного «Соболя» обеспечивает высокий уровень комфорта, хорошую защиту от шумов и вибраций. Она оснащена удобными водительским и пассажирским сиденьями с анатомической поддержкой, пятью уровнями регулировки и поясничным подпором. Тросовый привод (джойстик) переключения коробки передач и электронное управление раздаточной коробкой повышают удобство управления.

Внедорожная подготовка автомобилей включает: подключаемый полный привод, понижающую передачу, блокировки дифференциалов переднего и заднего мостов. Вместо крестовин переднего моста установлены шарниры равных угловых скоростей. Пикап дополнительно укомплектован лебедкой, скрытой под номерным знаком на переднем бампере.

Микроавтобус рассчитан на шесть пассажиров и имеет достаточно места для размещения багажа. В двухрядной кабине пикапа также может разместиться шесть пассажиров, а в кузове – до 800 кг груза. В основание кузова пикапа вмонтированы закрытые ящики для хранения инструмента и других вещей. Колесная база на опытных образцах увеличена до 3185 см (по сравнению с 2760 мм у стандартной модели).

В компании говорят, что окончательное решение о производстве таких модификаций будет принято после изучения потенциального спроса и принятия окончательных решений по конструкции и комплектации автомобилей.

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При написании новости использовалась информация:
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