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18 июл 2025

Госдума готовит законопроект о введении штрафов за превышение средней скорости движения

Госдума готовит законопроект о введении штрафов за превышение средней скорости движения

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за превышение средней скорости движения транспортного средства. Документ опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента и предполагает изменения в две статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Согласно инициативе, средняя скорость будет определяться как отношение длины контролируемого участка дороги с установленным ограничением скорости к времени, затраченному на его преодоление. Фиксация нарушений будет происходить с помощью дорожных камер в автоматическом режиме.

При назначении наказания временем и местом совершения правонарушения будет считаться точка расположения последней камеры фиксации на соответствующем участке.

Законопроект также предусматривает возможность проведения экспериментов в отдельных субъектах России. В пояснительной записке указано, что инициатива связана с подготовкой федерального закона о запуске подобного эксперимента в Вологодской области.
 

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