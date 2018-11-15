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15 ноя 2018

Госдума хочет превратить автомобили в самолеты

Госдума хочет превратить автомобили в самолеты

Речь идет об установке «черных ящиков» в автомобили. По  словам экспертов, установка такого оборудования сможет напрямую повлиять на стоимость… страховки ОСАГО

С  таким предложением выступили вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В скором времени они представят соответствующие поправки в закон.

Что характерно, в словах инициаторов нет никакого намека на обязательную установку. То есть желание иметь свой  личный автомобильный самописец на борту становится сугубо индивидуальным. Однако, помимо установки «ящиков» предлагается ввести и особые тарифы на страховку, согласно которым, водитель будет платить за ОСАГО по факту, то есть в дни использования автомобиля. Правда здесь сразу возник вопрос - если ночью в стоящую на парковке машину кто-то врежется, сработают ли эти телематические устройтсва.
Стоит отметить, что некоторые водители уже практикуют использование подобных устройств. Правда, этот процент ничтожно мал - всего зарегистрировано около 25 тысяч устройств. Кроме того, в основном их используют клиенты, застрахованные по КАСКО.

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Колеса , Коммерсант

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