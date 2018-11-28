Госдума хочет смягчить наказание для убегающих с места ДТП

Как известно, сейчас за оставление места аварии можно поплатиться арестом либо лишением прав. Однако в Госдуме выступили с идеей смягчения законодательства

Законопроект подготовлен группой депутатов во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым (ЛДПР). Согласно ему, предполагается ввести альтернативное наказание за оставление места ДТП в виде штрафа в размере 5000 руб. Кроме того, старые санкции предполагается оставить без изменений. Напомним, что денежный штраф уже существовал в нашем законодательстве, правда, он был отменен в 2007 году.

По заявлению парламентариев, при подготовке законопроекта они руководствовались тенденцией к снижению количества ДТП. Помимо всего, изменения позволят учитывать при наказании все обстоятельства дела и форму вины нарушителя, так как часто он попадает под действие статьи лишь формально. Примером тому могут служить аварии с единственным участником аварии, которые не приводят к ущербу. Кроме того авторы поправок заявили об учащении случаев, когда после самостоятельного оформления ДТП один из участников остается на месте аварии и вызывает ГИБДД специально для того, чтобы полицейские наказали второго, который якобы скрылся.