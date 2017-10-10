Очередная попытка некоторых депутатов отменить топливный налог фактически провалилась. Комитет Госдумы по налоговой и бюджетной политике рекомендовал отклонить законопроектов депутатов от КПРФ, которые предлагали заменить транспортный налог повышенным акцизом на топливо.

В заключении комитета говорится о том, что принятие законопроекта приведет к «возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации». То есть регионы недополучат транспортный налог, который направляется на ремонт и строительство дорог.

Ранее законопроект раскритиковало и правительство России, причем с аналогичной формулировкой. Фактически единственным, кто поддержал депутатов стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая также предлагала заменить транспортный налог повышенным акцизом на топливо.

Впрочем, повышение акцизов и так ждет россиян в 2018 году, причем дважды: в начале года и со второй половины года он будет увеличен каждый раз на 50 коп. В итоге, стоимость литра топлива в рознице только из-за повышенного акциза вырастет на 1,7 руб.