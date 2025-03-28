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28 мар 2025

Госдума отклонила законопроект о скидке на штраф за неоплаченную парковку

Госдума отклонила законопроект о скидке на штраф за неоплаченную парковку
Автор фото: из открытых источников

Госдума отклонила законопроект, который предлагал регионам право устанавливать 50% скидку при оперативной оплате штрафа за неоплату платной парковки. Инициатива, внесенная в июле 2024 года парламентом Санкт-Петербурга, подразумевала снижать штраф при оплате в течение 20 дней с момента вынесения постановления

Авторы инициативы хотели распространить систему скидок, аналогичную действующей для штрафов ГИБДД. Напомним, что с 2016 года россияне могут оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой 50% в течение 20 дней. С 2025 года скидка уменьшена до 25%, но срок льготной оплаты увеличен до 30 дней. Однако на штрафы за неоплаченную парковку этот механизм не распространяется. Напомним, что в Москве сейчас штраф составляет 5000 руб., в Санкт-Петербурге и Краснодаре – 3 000 руб., а в Туле и Тюмени – 2 500 руб.

Хотя изначально в 2024 году правительство поддерживало инициативу при условии доработки, в феврале 2025 года профильный комитет Госдумы изменил позицию и рекомендовал ее отклонить. В заключении комитета указано, что регулирование штрафов не должно носить "точечный характер" – требуется комплексная работа совместно с регионами и Минюстом для уточнения их полномочий.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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