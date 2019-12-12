Госдума поддержала отмену штрафа за превышение «средней» скорости

Госдума в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий отмену штрафов за превышение средней скорости движения, которое было зафиксировано камерами

Как сообщает ТАСС, Депутаты ЛДПР, которые и разработали документ, объяснили, что понятия «средняя скорость» нет в ПДД, поэтому наказывать автомобилистов за это незаконно. Если документ будет поддержан депутатами еще в двух чтения, то в КоАП внесут примечание, что штраф можно выносить, только если фиксация скорости происходила «в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время». Таким образом, расчет средней скорости движения на участке дороги, производимый между двумя или несколькими камерами, не сможет служить основанием для вынесения штрафов.

«Я считаю, что система контроля нарушений ПДД при помощи комплексов фотовидеофиксации работает в России ужасно. Сейчас эта система направлена не на снижение аварийности на дорогах, а на пополнение бюджетов регионов и заработок компаний, которые эти комплексы разрабатывают и обслуживают», — рассказал один из авторов поправок депутат Ярослав Нилов.