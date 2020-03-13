Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

12 марта депутаты Госдумы в первом чтении поддержали законопроект о введении индивидуальных тарифов ОСАГО

В законопроекте прописано право страховщиков в пределах установленного ЦБ коридора самим определять тариф ОСАГО в зависимости от того, насколько аккуратно водитель управляет автомобилем и соблюдает ПДД. За проезд на красный свет, выезд на встречную полосу и другие грубые нарушения водителям будут начислять коэффициенты, которые увеличат стоимость полиса.

«Сегодня страховщики в рамках коридора назначают единый базовый тариф для субъекта в целом, а не индивидуально для каждого автомобилиста. В результате благонадежные автовладельцы вынуждены переплачивать за постоянных нарушителей. Тогда как за нарушения ПДД страховые компании не могут повысить максимальный тариф. Мы хотим это изменить, дифференцировать тарифы в зависимости от поведения на дороге. Этот законопроект долгожданный для многих. В первую очередь для аккуратных водителей», — сказал член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов (один из разработчиков законопроекта).