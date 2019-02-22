В 2019 году Правительство планирует оставить господдержку авторынку. Правда, объемы ее будут куда скромнее, чем в прошлом году

Поговорим о цифрах. На поддержку спроса на автомобили и общественный транспорт в этом году предполагается выделить 11,9 миллиардов рублей. Эти средства направят на поддержку льготного лизинга колесных транспортных средств (в том числе «Русский тягач» и «Свое дело»). Почти пять миллиардов рублей будет направлено на льготные автокредиты (в том числе программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»). Еще 3 миллиарда пойдут на поддержку покупки новых автомобилей, без учета затрат по обязательствам прошлых периодов.

Что касается прошлого года, то тогда на поддержку было выделено почти 32 миллиарда рублей. В 2018 году благодаря программам стимулирования спроса на российском рынке было реализовано 134 819 автомобилей: 99 466 шт. — по программам льготного кредитования, 24 145шт. — по программам льготного лизинга. На прочие программы пришлось 11 208 автомобилей.