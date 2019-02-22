Автомобильный портал Motorpage
22 фев 2019

Господдержке быть!

Господдержке быть!

В 2019 году Правительство планирует оставить господдержку авторынку. Правда, объемы ее будут куда скромнее, чем в прошлом году

Поговорим о цифрах. На поддержку спроса на автомобили и общественный транспорт в этом году предполагается выделить 11,9 миллиардов рублей. Эти средства направят на поддержку льготного лизинга колесных транспортных средств (в том числе «Русский тягач» и «Свое дело»). Почти пять миллиардов рублей будет направлено на льготные автокредиты (в том числе программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»). Еще 3 миллиарда пойдут на поддержку покупки новых автомобилей, без учета затрат по обязательствам прошлых периодов.

Что касается прошлого года, то тогда на поддержку было выделено почти 32 миллиарда рублей. В 2018 году благодаря программам стимулирования спроса на российском рынке было реализовано 134 819 автомобилей: 99 466 шт. — по программам льготного кредитования, 24 145шт. — по программам льготного лизинга. На прочие программы пришлось 11 208 автомобилей.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
За рулем, Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

Автомобили Audi научились ловить зеленую волну светофоров

22 февраля 2019
Mercedes-Benz C-class 2018

Немецкая нестабильность

22 февраля 2019
Hyundai Tucson N Line

«Супертушкан»

22 февраля 2019

Автомобилисты влияют на цену полезных ископаемых

22 февраля 2019

Накажите их!

22 февраля 2019
Datsun on-Do

Следите за колесами

21 февраля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

УАЗ Patriot - uaz patriot 2019 по-мужски Тест драйв
22 февраля 2019

УАЗ Patriot
"По-мужски"
KIA Optima, Subaru Legacy - сравнительный тест. kia optima gt line 2019 проверяет на прочность вернувшегося в россию subaru legacy 2018
Сравнительный тест
20 февраля 2019

KIA Optima, Subaru Legacy
"KIA Optima GT Line проверяет на прочность вернувшегося в Россию Subaru Legacy"
KIA Rio - kia rio 2017 совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями
Тест драйв
18 февраля 2019

KIA Rio
"KIA Rio совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями"
Nissan X-Trail - nissan x-trail 2018 становится «классиком»
Тест драйв
15 февраля 2019

Nissan X-Trail
"Становится «классиком»"

Написано новостей:

2 2 8 4 8