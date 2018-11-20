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20 ноя 2018

Государственный гараж поддержит отечественного производителя

Государственный гараж поддержит отечественного производителя
Автор фото: фирма-производитель

Управление по делам президента собирается обновить автопарк с помощью автомобилей Aurus

Напомним, что первым пассажиром лимузина Aurus стал президент Владимир Путин, который прибыл на этом новом автомобиле на церемонию вступления в должность 7 мая. В октябре президент страны продемонстрировал лимузин своему египетскому коллеге. Последний раз глава государства воспользовался автомобилем во время визита в Париж по случаю празднования 100-летия окончания Первой мировой войны 11 ноября.

В рамках одного из следующих обновлений автопарка Управление делами президента собирается закупить для госслужащих новые отечественные автомобили Aurus. По словам главы управления, Александра Колпакова: «Когда появятся эти машины в массовом производстве, будем закупать их для транспортного обслуживания госслужащих. Мы обязательно будем поддерживать отечественных производителей».

К слову, речь идет не только о лимузинах и седанах Senat, но и о других автомобилях проекта «Кортеж», в том числе внедорожниках и микроавтобусах. Однако, если учесть, что процесс пересадки отечественных чиновников на "Аурусы" "завязан" на старт массового производства, ожидать начала масштабной закупки автомобилей этого бренда придется еще как минимум год. Дело в том, что, по заявлению министра промышленности Дениса Мантурова, массовый выпуск может быть запущен только с завершением разработки внедорожника "Комендант", а его не приходится ожидать ранее конца следующего года. Кроме того, до сих пор не определена площадка для массового производства, а мощности НАМИ, где сейчас создаются эти автомобили, рассчитаны лишь на штучное изготовление.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, АвтоВести, НАМИ

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