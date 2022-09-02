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2 сен 2022

Готовы ли россияне к появлению иранских машин?

Готовы ли россияне к появлению иранских машин?
Автор фото: фирма-производитель

Новость о том, что на российском рынке скоро появятся иранские автомобили, всколыхнула наш автомобильный мир. К слову, однажды иранцы уже пытались покорить нашего покупателя.

Да, происходило это в начале нулевых годов – компания Iran Khodro выпустила на наш рынок модель Samand – перелицованную копию французского седана Peugeot 406. Надо сказать, что эти машины эксплуатируются и по сей день. Наши коллеги из Mail.ru даже опросили нескольких владельцев на предмет удовлетворенности своей машиной. Респонденты отмечают высокую надежность машин, но при этом дорогую цену на запчасти.

К слову, первенцем новой линейки IKCO в России должен стать седан Tara на платформе Peugeot 301: недавно его представили на одной из московских промышленных выставок.

При написании новости использовалась информация:
Mail.ru

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