Готовы ли россияне к появлению иранских машин?

Новость о том, что на российском рынке скоро появятся иранские автомобили, всколыхнула наш автомобильный мир. К слову, однажды иранцы уже пытались покорить нашего покупателя.

Да, происходило это в начале нулевых годов – компания Iran Khodro выпустила на наш рынок модель Samand – перелицованную копию французского седана Peugeot 406. Надо сказать, что эти машины эксплуатируются и по сей день. Наши коллеги из Mail.ru даже опросили нескольких владельцев на предмет удовлетворенности своей машиной. Респонденты отмечают высокую надежность машин, но при этом дорогую цену на запчасти.

К слову, первенцем новой линейки IKCO в России должен стать седан Tara на платформе Peugeot 301: недавно его представили на одной из московских промышленных выставок.