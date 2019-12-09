Готовимся к новогодним пробкам

Власти Москвы предупредили водителей о предновогодних пробках во второй половине декабря

В Москве во второй половине декабря ожидается усложнение дорожной ситуации в связи с увеличением числа поездок и общим приростом автомобилей из области. Об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Сообщается, что в «пиковые дни» число автомобилей в пределах МКАД будет вырастать на 150 тысяч. Также пробкам будут способствовать перекрытия в центре из-за праздничных мероприятий. Наконец, на дорожную ситуацию могут повлиять сильные снегопады. В дневное время степень загрузки дорог будет на уровне 6-7 баллов, а в утренние и вечерние часы пик — 8-9 балов.

«Вторая половина декабря традиционно ассоциируется в Москве с большим количеством автомобилей, поездками по магазинам, поздравлениями друзей и родных. На дорогах будет сложно, поэтому, чтобы не тратить время и нервы, мы рекомендует по возможности пользоваться городским транспортом в последние две недели декабря. Это поможет точнее рассчитать время в пути. Поездки на личном автомобиле лучше сдвинуть на внепиковые часы — после 21 часа. Также рекомендует задуматься об онлайн покупках и заранее спланировать поездки в гости»- сообщает Autonews со ссылкой на ЦОДД.