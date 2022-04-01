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1 апр 2022

Great Wall не собирается сворачивать свою деятельность в России

Great Wall не собирается сворачивать свою деятельность в России

Китайский автопроизводитель Great Wall, представленный в России главным образом брендом Haval, не намерен сворачивать свои российские операции

Как сообщает информационное агентство Nikkei,  руководство сделало небольшую ремарку -  позиция концерна может и измениться в зависимости от оценки будущих перспектив и рисков.  При этом Great Wall продолжает считать Россию своим крупнейшим зарубежным рынком.

Отметим, что в этом году на наш рынок должен выйти крупноразмерный кроссовер Drago - в базе Росстандарта уже замечали патентные документы, согласно которым автомобиль приедет к нам с двухлитровым  турбрированным 192-сильным двигателем. Мотор будет работать в паре с 7-ступенчатым  роботом. Что касается внешности то в ОТТС зарегистрировано два варианта облика машины. Первый - без неокрашенного пластикового обвеса (такой вариант автомобиля представлен на рынке Китая). Второй - с уже упомянутым боди-китом, расширенными колесными арками и матовой решеткой радиатора (такой автомобиль предлагается на рынке Саудовской Аравии).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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