Great Wall не собирается сворачивать свою деятельность в России

Китайский автопроизводитель Great Wall, представленный в России главным образом брендом Haval, не намерен сворачивать свои российские операции

Как сообщает информационное агентство Nikkei, руководство сделало небольшую ремарку - позиция концерна может и измениться в зависимости от оценки будущих перспектив и рисков. При этом Great Wall продолжает считать Россию своим крупнейшим зарубежным рынком.

Отметим, что в этом году на наш рынок должен выйти крупноразмерный кроссовер Drago - в базе Росстандарта уже замечали патентные документы, согласно которым автомобиль приедет к нам с двухлитровым турбрированным 192-сильным двигателем. Мотор будет работать в паре с 7-ступенчатым роботом. Что касается внешности то в ОТТС зарегистрировано два варианта облика машины. Первый - без неокрашенного пластикового обвеса (такой вариант автомобиля представлен на рынке Китая). Второй - с уже упомянутым боди-китом, расширенными колесными арками и матовой решеткой радиатора (такой автомобиль предлагается на рынке Саудовской Аравии).