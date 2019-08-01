Great Wall вложит в российский автопром миллиарды

Российская «дочка» китайского концерна- ООО «Хавейл Мотор Мануфакчуринг Рус» собирается на особых условиях вложить в российскую экономику впечатляющую сумму денег и расширить свое присутствие на рынке

По сообщению пресс-службы Минпромторга РФ, межведомственная комиссия по заключению специальных инвестиционных контрактов (СПИК) дала ход проекту Great Wall, который предусматривает развитие автозавода в Тульской области. Соглашение предусматривает, что на заводе начнется сборка кроссоверов с высокой степенью локализации, что, в свою очередь, предусматривает организацию производства на предприятии целого ряда компонентов — двигателей, коробок передач, электронных блоков, систем управления. На данный момент Great Wall приняла обязательства вложить в предприятие не менее 42 млрд рублей.

Напомним, завод Haval в Тульской области открылся в начале лета, и на данный момент на нем налажено производство кроссоверов Haval F7, а чуть позже на производственные мощности завода встанут и другие модели компании. На текущий момент предприятие может производить до 80 000 автомобилей в год, правда, за первые месяцы работы предприятие произвело лишь немногим более 850 автомобилей.