Автомобильный портал Motorpage
1 авг 2019

Great Wall вложит в российский автопром миллиарды

Great Wall вложит в российский автопром миллиарды

Российская «дочка» китайского концерна- ООО «Хавейл Мотор Мануфакчуринг Рус» собирается на особых условиях вложить в российскую экономику впечатляющую сумму денег и расширить свое присутствие на рынке

По сообщению пресс-службы Минпромторга РФ, межведомственная комиссия по заключению специальных инвестиционных контрактов (СПИК) дала  ход проекту Great Wall, который предусматривает развитие автозавода в Тульской области. Соглашение предусматривает, что на заводе начнется сборка кроссоверов с высокой степенью локализации, что, в свою очередь, предусматривает организацию производства на предприятии целого ряда компонентов — двигателей, коробок передач, электронных блоков, систем управления. На данный момент Great Wall приняла обязательства вложить в предприятие не менее 42 млрд рублей.

Напомним, завод Haval в Тульской области открылся в начале лета, и на данный момент на нем налажено производство кроссоверов  Haval F7, а чуть позже на производственные мощности завода встанут и другие модели компании. На текущий момент предприятие может производить до 80 000 автомобилей в год, правда, за первые месяцы работы предприятие произвело лишь немногим более 850 автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Maserati Alfieri concept 2019

Maserati обновила план выпуска новых моделей

01 августа 2019
Acura Type S

Acura возродит спортивную линейку Type S

01 августа 2019

Электросамокаты и сегвеи приравняют к машинам

01 августа 2019
Lexus RX 330 2004

Сервисная кампания ТАКАТА – проверьте свой Lexus

01 августа 2019
Suzuki Jimny 2019

Стартовали продажи нового Suzuki Jimny

01 августа 2019
Land Rover Defender Works V8 2018

Land Rover улучшил классический Defender для езды по обычным дорогам

01 августа 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus GX - lexus gx 460 2014 капитан на мостике! Тест драйв
31 июля 2019

Lexus GX
"Капитан на мостике!"
Lexus UX - lexus ux 200 2019 конструировала японка – вот в чем секрет привлекательности lexus ux для женщин
Тест драйв
29 июля 2019

Lexus UX
"Конструировала японка – вот в чем секрет привлекательности Lexus UX для женщин"
- новый harley-davidson fxdr: мышцы и нервы
Мотоциклы
28 июля 2019


"Мышцы и нервы"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 иномарочка
Тест драйв
26 июля 2019

KIA Rio
"Иномарочка"

Написано новостей:

2 3 9 0 1