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20 апр 2020

Греция хочет занять место в автомобильной истории

Греция хочет занять место в автомобильной истории

Греческий инженер, гонщик и предприниматель Спирос Панопулос намерен наладить выпуск автомобиля собственной конструкции, который будет превосходить по техническим характеристикам все существующие аналоги

Чудо-машина называется Chaos и проектирует её Спирос Панопулос, основатель фирмы имени себя самого прекрасного. Человек этот широко известен в узких автоспортивных кругах как разработчик и поставщик уникальных комплектующих, позволяющих выжать из техники максимум возможного. Интересно, что в «Хаосе» греческий инженер хочет использовать все свои лучшие наработки. Ультракар будет иметь в основе углепластиковый монокок, наружные панели из карбон-кевлара и подвеску на двойных поперечных рычагах «по кругу».

Что касается силовой установки, то ей станет 3988-кубовый двигатель V10 с двумя высокопроизводтительными турбокомпрессорами и с титаново-керамическими крыльчатками. Распределительные валы изготовлены из титана, клапаны — из особо жаропрочного инконелевого сплава. Максимальная мощность с титановыми, напечатанными на 3D-принтере поршнями и шатунами — 2000 л.с. при 11 000 об/мин, но если поршни — керамические, а шатуны — углепластиковые, то отдача вырастает до 3000 л.с. при 12 000 об/мин.

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