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26 сен 2023

Грузия запретила реэкспорт автомобилей в Россию

Грузия запретила реэкспорт автомобилей в Россию

Правительство Грузии запретило реэкспорт автомобилей, ввезенных из стран Европейского Союза, в Россию и Белоруссию

Данные ограничения были введены в соответствии с 11-м пакетом санкций, согласно которому в Россию запрещаются поставки автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра, а также гибридов и электромобилей. Ранее правительство Грузии ввело аналогичный запрет на автомобили, привезённые из США.

Отметим, что экспорт легковых автомобилей занимает третье место по величине объема всего товарооборота между Россией и Грузией. За первую половину 2023 года было ввезено около 4,8 тысяч автомобилей, что в денежном эквиваленте составляет 65,8 миллиона долларов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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