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15 дек 2020

Грузовикам в Европе приходит конец

Грузовикам в Европе приходит конец

Да, опять экология, которая душит автопроизводителей. Правда, если приглядеться, то тут инициатива исходит от них самих

Судите сами, восемь игроков рынка подписали соглашение об отказе от ДВС. Игроки, к слову, очень крупные: Daimler Trucks, Scania, MAN, Volvo AB, DAF, Iveco и Ford Trucks. Полный отказ должен произойти уже к 2040 году - компании сосредоточатся на альтернативных источниках питания, включая водород и некое экологически чистое топливо. Любопытно, но изначально отказ должен был произойти на 10 лет позже. Возможно «завинчивание гаек» правительствами стран повлияло на ускорение планов. Здесь вспоминается Норвегия, которая откажется от автомобилей с ДВС уже к 2025 году, причём полностью.

В то же время, производители грузовиков уже заявили о намерениях по серьёзным инвестициям в разработку альтернативных источников энергиии. Более того, компании хотят активно подключать к исследованию местные научные институты. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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