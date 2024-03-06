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6 мар 2024

В сеть утекли некоторые характеристики нового американского электрокроссовера Rivian R2

В сеть утекли некоторые характеристики нового американского электрокроссовера Rivian R2
Автор фото: фирма-производитель

Официальная презентация Rivian R2 пройдет только завтра, однако в сети уже появилась подробная информация о новинке. Известна и цена - от 47 500 долларов (примерно 4 330 000 рублей)

Rivian R2 - это среднеразмерный электрический кроссовер американской марки Rivian, в модельном ряду которой есть пикап R1T и внедорожник R1S. R2 будет слегка поменьше своего внедорожного собрата: 4714/1905/1699 мм., при колесной базе в 2936 мм. В плане дизайна предполагается, что новинка будет выполнена в том же стиле, что и другие модели бренда. Форма кузова - квадратная, а передняя и задняя оптика растянется по всей ширине автомобиля. Вероятно, и овальные элементы передних фар также будут присутствовать на новинке. Внутри 5 посадочных мест.

Мощность силовой установки узнаем завтра, но известно, что ее хватит, чтобы разогнаться до 100 км/ч за 3,0 с. Пока не подтверждено, но автомобилю может достатся аккумулятор от R1S емкостью 135 кВт*ч. По крайней мере, запас хода известен - 531 км на одном полном заряде.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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