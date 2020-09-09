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9 сен 2020

Hitachi станет поставщиком электромоторов для автомобилей

Hitachi станет поставщиком электромоторов для автомобилей

Известный японский конгломерат Hitachi собирается стать крупным поставщиком электродвигателей для автопроизводителей, для чего в структуре конгломерата будет создана новая компания

Подразделение получило название Hitachi Automotive Electric Motor Systems America Company. Располагается оно в Северной Америке, в городе Берея, штат Кентукки, на базе существующего комплекса компании Hitachi Automotive Systems, занимающего площадь 259 646 кв. м. Массовое производство электромоторов начнется на нем в 2022 году, более точные сроки опубликуют позже, и они будут зависеть от ситуации с распространением COVID-19.

На данный момент Hitachi ничего не говорит о том, станет ли компания кооперировать свои усилия при разработке новых электромоторов с автопроизводителями, собирается ли поставлять их только на конвейеры, или же речь пойдет и о снабжении вторичного рынка. Неясно также, какими характеристиками они будут обладать — имеются в виду компактные моторы для ситикаров или же мощные аналоги для спортивных моделей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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