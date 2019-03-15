Хитёр на выдумки

Высокие тарифы на парковку не дают покоя нашим соотечественникам. Платить никто не хочет, собственно, получать штрафы тоже. По этой причине народ начинает включать смекалку и искать способы по избеганию обоих факторов

Что самое первое придет человеку в голову, когда он захочет избавить себя от штрафов за парковку? С наибольшей долей вероятности ему захочется либо прикрыть свой номер, либо снять его совсем. Решение логичное, однако, не особенно актуальное, ибо эвакуацию никто не отменял. Однако, русский люд нашел способ, благодаря которому можно избежать и этого недоразумения.

Для этого требуется два автомобиля, которые встают параллельно друг другу и один хороший велосипедный замок, которым скрепляются ручки задних дверей. Для полной безопасности убираются номера и на этом все - штраф выписать сложно, эвакуировать автомобиль - аналогично. С одной стороны система выглядит эффективной, с другой стороны, перекусить замок особого труда не составит.