Как сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете, японская группа компаний Honda Group в январе текущего года продемонстрировала значительное падение объемов продаж на российском рынке.

Согласно отчету экспертов Комитета, по итогам прошлого месяца объем реализации автомобилей аффилированных брендов Honda Group составил всего 123 экземпляра. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 48,1%. За отчетный период доля японской группы компаний на российском рынке осталась на прежнем уровне - 0,2%.

Таким образом, Honda Group демонстрирует негативную динамику продаж в нашей стране уже на протяжении тринадцати месяцев подряд. Напомним, что по итогам 2016 года объем реализации японских автомобилей был зафиксирован на уровне 1 910 экземпляров, падение к 2015 году составило 64,3%.

Поскольку руководство японского автопроизводителя приняло решение остановить поставки автомобилей премиального суббренда Acura в Россию еще в апреле 2016 года, в структуре российских продаж Honda Group 100-процентная доля приходится на автомобили основного бренда Honda.

За отчетный период официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов в РФ 123 автомобиля, тем самым ухудшив результаты января 2016 года на 35,3%.

Напомним, что за аналогичный период прошлого года россияне приобрели 47 автомобилей премиального суббренда Acura.