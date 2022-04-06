Honda и GM подписали меморандум о сотрудничестве

Коллаборации и альянсы в автомобильном мире не редкость – компаниям просто необходимо вести сотрудничество между собой, так как у каждого бренда есть те или иные технологии, которых нет у других

Взять, к примеру, недавний союз японской Honda и американской General Motors. У обеих компаний есть опыт в создании электромобилей, но по каким-то причинам они решили посотрудничать именно в этой области. На самом деле все просто – в свое время Honda проводила серьезные исследования на предмет разработки высокоэффективных твердотельных аккумуляторов. Их преимущество – низкий вес, но высокая емкость. У General Motors в активе есть платформа GM Ultium – эта архитектура создана для конструирования больших электрокаров – крупных седанов и кроссоверов.

В Honda заинтересованы в получении в свое распоряжение данной платформы, так как сейчас они выпускают лишь компактные модели, хотя в планах у японцев есть выпуск и электрического преемника седана Accord и внедорожника Pilot. Cоответственно GM интересуют аккумуляторы, компания хочет перенять японский опыт и выпустить свой собственный продукт. Любопытно, но обе компании будут производить и совместные модели, который выйдут на рынок после 2027 года.