Honda и Nissan начали переговоры о слиянии

Японские автопроизводители Honda и Nissan начали переговоры о возможном слиянии и создании новой холдинговой компании. Детали соглашения пока обсуждаются, но в будущем к объединению может присоединиться Mitsubishi, с которой обе компании уже сотрудничают в разработке электромобилей и программного обеспечения

С марта 2024 года Honda, Nissan и Mitsubishi активно работают вместе над созданием электромобилей. Nissan, который владеет 24% акций Mitsubishi, видит в партнерстве возможность укрепить свои позиции в условиях растущей конкуренции. Официальные представители Honda и Nissan пока воздерживаются от подтверждения этих данных, отметив, что компании «изучают различные возможности для совместной работы, чтобы использовать сильные стороны друг друга».

Новость о возможном слиянии появилась на фоне серьезных финансовых трудностей у Nissan. Компания снизила производство своих популярных моделей и вынуждена продавать автомобили с убытком. По данным американских СМИ, у Nissan может остаться только 12–14 месяцев на стабилизацию бизнеса.