Honda и Nissan отменили слияние из-за разногласий по гибридам

Стало известно, что главными причинами разрыва переговоров Honda и Nissan по слиянию стали принципиальные разногласия по вопросам развития линейки гибридов

По сообщениям японских СМИ, Honda хотела сделать Nissan своей дочерней компанией, а также потребовала отказаться от собственной гибридной системы e-Power в пользу гибридной платформы Honda. Это предложение встретило жесткое сопротивление со стороны руководства Nissan, что привело к окончательному разрыву переговоров.

Компания Nissan намерена продолжать развивать e-Power и готовит третье поколение системы, которое будет на 20% эффективнее и на 15% экономичнее. В следующие два года мы увидим ее на моделях Rogue, Qashqai и новом минивэне. У Honda есть своя платформа e:HEV, в составе которой может быть 1.5- или 2.0-литровый двигатель, работающий по циклу Аткинсона. Компания также заверяет, что следующая генерация e:HEV будет на 10% экономичнее и к тому же позволит значительно снизить расходы на производство гибридов к 2027 году.