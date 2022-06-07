Honda и Sony создадут подразделение по производству электромобилей

Интересно, но новое СП не будет входить в структуру ни одного из холдингов - у компании будет полная независимость, планируется даже провести публичное размещение ценных бумаг на бирже

Что касается ответственности, то Honda займется всем "железом" автомобиля, то есть двигатели, платформа, дизайн кузова, и.т.д - всем этим займутся инженеры автопроизводителя. Производитель электроники займется своим делом - мультимедийные коммуникации автомобиля, дополненная реальность и автопилот.

«Мы разделяем взгляд, что лучше сделать СП независимым в долгосрочной перспективе, нежели подчинить Sony или Honda», — об этом сообщил президент Sony Кеничиро Йошида в интервью газете Nikkei Asia. Первый автомобиль совместного предприятия увидит свет уже через три года - в 2025 году.