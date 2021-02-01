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1 фев 2021

Honda показала снимки HR-V

Honda показала снимки HR-V
Автор фото: фирма-производитель

Премьера кроссовера состоится в середине февраля, а пока мы можем полюбоваться парой изображений интерьера, которые дают нам представление об оснащении машины.

На снимках видно, что кроссовер получит отдельный сенсорный монитор-хаб, при помощи которого можно управлять мультимедийной системой и настройками автомобиля. Можно заметить, что поддерживаются и популярные протоколы Car Play и Android Auto. На фотографиях можно разглядеть и панорамную крышу, что позволяет сделать вывод о богатом оснащении машины.

Что касается силовых установок, то у машины не будет альтернативы кроме гибридной конструкции, основанной на базе двухлитрового бензинового мотора на 184 лошадиных силы. Между тем, предшественник отличался наличием и бензиновых и дизельных агрегатов.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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