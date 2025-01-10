Honda выпустит полноразмерный внедорожник совместно с Nissan

Компания Honda рассматривает возможность запуска своего первого полноразмерного внедорожника, который будет создан в рамках сотрудничества с Nissan

Новинка может быть сконструирована на базе модели Nissan Armada и позволит Honda конкурировать с такими популярными внедорожниками на Американском рынке, как Chevrolet Tahoe, Ford Expedition, Jeep Wagoneer и Toyota Sequoia. Представитель Honda Нория Кайхара на выставке CES отметил, что компании изучают возможность создания общего модельного ряда, включая полноразмерные автомобили. Кроме того, Honda может использовать данное сотрудничество для создания флагманского внедорожника Acura, который станет конкурентом Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Lexus LX.

На данный момент самым крупным кроссовером Honda является 8-местный Pilot, длина которого составляет 5077 мм. Однако Pilot уступает полноразмерным внедорожникам конкурентов по габаритам и мощности. Для сравнения, Nissan Armada имеет длину 5324 мм и оснащен 3,5-литровым V6 мощностью 425 л.с.