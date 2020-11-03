Honda заплатит «Тесле» во избежание штрафа в Европе

Компании Honda и Tesla договорились об объединении результатов продаж в Европе, сообщает агентство Bloomberg. Это поможет японскому концерну избежать миллиардного штрафа за невыполнение норм выбросов углекислого газа.

Согласно принятым стандартам, в 2020 году средний выброс СО2 на 1 километр пути у всех проданных автомобилей каждой марки не должен превышать 95 грамм. Для бензиновых машин это соответствует расходу топлива в 4,1 литра на 100 километров, для дизельных 3,6 литра на 100 километров.

При этом речь идет именно о среднем расходе. То есть если компания за год продаст 50 бензиновых машин с расходом 8,2 литра на 100 километров и 50 электрокаров с нулевым выхлопом, то по среднему показателю она укладывается в нормы.

У Honda есть электрокар e, однако, как выяснилось, его ожидаемые продажи в 2020 году не позволят уложиться в строгий норматив. В таком случае у компании появляется выбор: заплатить большой штраф или договориться с другим производителем электромобилей, который позволит объединить результаты продаж. Таким «спасителем» для Honda и стала Tesla.

Сумма, которую Tesla получит от Honda не называется. Однако это не первый автоконцерн, с которым компания Илона Маска заключила подобную сделку. Ранее Tesla согласилась «поделиться» результатами своих продаж в Европе с группой Fiat Chrysler. По слухам, в замен итальянцы оплачивают строительство гигафабрики «Теслы» в Берлине.