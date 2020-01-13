Хороших дорог в России нет

Счетная палата заявила о фальсификации данных по качеству дорог. Как оказалось, примерно треть регионов РФ предоставляли недостоверные данные о качестве дорог и их уровне безопасности

Для начала стоит отметить, что в России существует национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», согласно которому, к 2024 году половина всех дорог страны должны быть приведены в нормативное состояние, чтобы они соответствовали современным требованиям безопасности.

К сожалению, в полной мере эти условия не будут выполнены. В Счетной палате заявляют, что 21 субъект в указанные сроки уложиться не сможет, ими были предоставлены недостоверные данные о качестве дорог. Например, в семи регионах показатель безопасности дорог на конец 2019 года даже снизился, несмотря на то что дорожные работы там велись на протяжении последних двух лет.