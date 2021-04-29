Huawei хочет поглотить автомобильных производителей

Китайский IT-гигант уже давно сотрудничает с автомобильными компаниями в области беспилотного транспорта и подключенных автомобилей, которые способны обмениваться информацией друг с другом и дорожной инфраструктурой. Теперь Huawei готова к новому шагу – поглощению определенного автопроизводителя

В поле зрения китайцев попала небольшая компания Chongqing Sokon. Всю компанию электронщики поглощать не собираются – сейчас ведутся переговоры по приобретению подразделения по выпуску гибридов и электромобилей. Вы наверняка спросите, а зачем это все нужно производителю электроники? Отвечаем, компания собирается построить свой собственный автомобиль.

Фактически такой шаг снимет с Huawei необходимость заключать контракты на сборку машин со сторонним производителем. Любопытно, но именно по такому пути идет компания Apple – до сих пор ведутся переговоры с различными европейскими автопроизводителями, которые пока не увенчались успехом.