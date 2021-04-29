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29 апр 2021

Huawei хочет поглотить автомобильных производителей

Huawei хочет поглотить автомобильных производителей

Китайский IT-гигант уже давно сотрудничает с автомобильными компаниями в области беспилотного транспорта и подключенных автомобилей, которые способны обмениваться информацией друг с другом и дорожной инфраструктурой. Теперь Huawei готова к новому шагу – поглощению определенного автопроизводителя

В поле зрения китайцев  попала небольшая компания Chongqing Sokon. Всю компанию электронщики поглощать не собираются – сейчас ведутся переговоры по приобретению подразделения по выпуску гибридов и электромобилей. Вы наверняка спросите, а зачем это все нужно производителю электроники? Отвечаем, компания собирается построить свой собственный автомобиль.

Фактически такой шаг снимет с Huawei необходимость заключать контракты на сборку машин со сторонним производителем.  Любопытно, но именно по такому пути идет компания Apple – до сих пор ведутся переговоры с различными европейскими автопроизводителями, которые  пока не увенчались успехом. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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