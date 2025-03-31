Huawei и SAIC готовят новый автомобильный бренд

Китайский IT-гигант и автомобильный производитель SAIC готовят к дебюту новый совместный бренд Shangjie. Презентация запланирована на 10 апреля

Shangjie войдёт в экосистему Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), которая уже включает бренды Aito, Luxeed, Stelato и Maextro. Согласно анонсу, под названием Shangjie будут выпускаться бюджетные электромобили с самыми современными технологиями.

Ожидается, что первой моделью Shangjie станет среднеразмерный или крупный кроссовер стоимостью от 150 000 до 200 000 юаней (от 1 700 00 до 2 300 000 рублей). Построят модель на платформе Marvel RC7 от SAIC, а оснащение будет включать систему автономного вождения Huawei ADS и интеллектуальный интерфейс на базе HarmonyOS. Технические характеристики пока не известны, но компания собирается выпускать как электрокары, так и гибриды.