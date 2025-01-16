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16 янв 2025

Huawei показала робота для зарядки электромобилей

Huawei показала робота для зарядки электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

Huawei анонсировала инновационный роботизированный механизм для зарядки электромобилей, который позволяет водителям заряжать свои автомобили без необходимости выхода из них

На опубликованном видео можно увидеть, как модель Maextro S800 с активированной функцией беспилотной зарядки самостоятельно находит свободное место на парковке, аккуратно паркуется рядом с зарядной станцией и подключается к ней с помощью роботизированной “руки”. Устройство автоматически завершает процесс зарядки, отключается и списывает оплату.

Робот интегрирован в станцию Huawei мощностью 600 кВт, которая способна обеспечить до 100 кВт·ч за 10 минут. Это делает ее одной из самых быстрых зарядных станций на рынке. По информации инсайдеров, серийное производство этих зарядных устройств начнется во втором квартале 2025 года.

Новая технология будет совместима с партнерами альянса Huawei Supercharging Alliance, в который входят такие бренды, как BYD, Xpeng, Li Auto, Aito, JAC и Great Wall. Альянс, созданный в апреле 2024 года, уже установил амбициозную цель – построить 100 000 зарядных станций по всей территории Китая.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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