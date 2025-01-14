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14 янв 2025

Huawei представил первую в мире систему автономной парковки в аэропорту

Huawei представил первую в мире систему автономной парковки в аэропорту
Автор фото: фирма-производитель

Китайский IT-гигант Huawei запустил первую в мире коммерческую пилотную систему автономной парковки в международном аэропорту Баоань в Шэньчжэне

Система базируется на технологии Qiankun ADS 3.0, позволяющей автомобилям самостоятельно находить парковочные места и парковаться без участия водителя. Для начала процесса водитель оставляет автомобиль в специальной зоне и с помощью мобильного приложения выбирает желаемое место. Машина самостоятельно доезжает до указанной точки, уступая дорогу пешеходам и транспортным средствам. Если выбранное место оказывается занятым, автомобиль автоматически ищет ближайшее свободное место. В случае необходимости владелец может вручную скорректировать выбор. При возвращении в аэропорт автомобиль можно вызвать через приложение, и он подъедет к зоне посадки.

Судя по опубликованной информации, данная функция будет доступна в первую очередь для автомобилей альянса HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), который включает такие бренды, как Aito (у нас представлен под материнской маркой Seres), Luxeed (Chery), Stelato (BAIC) и Maextro (JAC). С другой стороны, воспользоваться таким автопилотом в аэропорту смогут только те владельцы, автомобили которых оснащены системой Qiankun ADS 3.0. В Huawei также рассказали об еще одной функции автопарковки. Она доступна электрокарам с цифровыми фарами и позволяет проецировать на дорогу схему маршрута движения автомобиля по паркингу аэропорта.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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