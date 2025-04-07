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7 апр 2025

Huawei зарегистрировала автомобильный бренд Stelato в России

Huawei зарегистрировала автомобильный бренд Stelato в России

Технологический гигант Huawei оформил права на автомобильную торговую марку Stellato в России. Информация о регистрации появилась в базе Роспатента

Официальный выход бренда на российский рынок пока не подтвержден, однако регистрация может свидетельствовать о возможных планах компании по расширению присутствия в регионе.

Премиальный бренд Stelato был создан Huawei совместно с китайским автопроизводителем BAIC BluePark в 2023 году. На сегодняшний день в модельной линейке представлена только одна модель — представительский седан Stelato S9. Изначально он вышел как электрокар с задним или полным приводом, но недавно в Китае начались предзаказы на последовательный гибрид (крутящий момент ДВС передается генератору). Stelato S9 позиционируется, как конкурент флагманам немецкой "большой тройки". В числе ключевых особенностей — просторный салон, современное оснащение и фирменный комплекс автопилота Qiankun ADS от Huawei с четырьмя лидарами. Пока Stelato S9 доступен на нашем рынке только по параллельному импорту, но судя по регистрации торговой марки, Huawei уже готова официально представить модель в России.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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